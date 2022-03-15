В Копейске 88-летняя бабушка выпала с балкона и повисла на карнизе

На помощь приехали спасатели





В Копейске 15 марта помощь потребовалась 88-летней бабушке. В многоэтажном доме на проспекте Победы пожилая женщина выпала с балкона и зацепилась за карниз. Пожарные спасли бабушку, а обстоятельства произошедшего теперь выясняют в полиции, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт связи 6-го пожарно-спасательного отряда. К дому прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

«Они обнаружили пожилую женщину, которая выпала с балкона третьего этажа и зацепилась за карниз. Учитывая преклонный возраст и достаточно холодную погоду, действовать пришлось быстро, но осторожно», — уточнили в ведомстве.

Пожарные поднялись по трехколенной лестнице и спасли женщину. После этого в квартиру смогли войти медики. В данный момент обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

А накануне в Копейске 8-летний мальчик поджег себя, играя со спичками.