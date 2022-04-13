В Копейске 80‑летняя женщина выпила компот и умерла

Еще одна пострадавшая находится в больнице

В новостном паблике «Копейск в теме» появилась информация о смерти 80-летней женщины, выпившей компот. В больнице находится ее 28-летняя внучка, которая также пробовала напиток. Следователи начали проверку по факту смерти пенсионерки, сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

Выжившая женщина рассказала, как все произошло.

«Мы ночью с бабушкой встали попить компот, дедушка налил и разбавил его водой, потому что он был слишком сладкий. Сделав глоток, я поняла, что у меня сильно зажгло в горле, и потеряла сознание, очнулась уже в больнице», — цитирует паблик «Копейск в теме».

80-летняя женщина умерла в реанимации.

«По факту смерти проводится проверка и судебно-медицинское исследование. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по региону.