В Копейске 8‑летний мальчик поджег себя, играя со спичками

Ребенка с ожогами доставили в больницу

В квартире дома по улице Кожевникова в Копейске 8-летний мальчик остался дома один и решил поиграть керосином и спичками. Шалость обернулась бедой — на мальчике загорелась одежда. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Школьник не растерялся, он выбежал из квартиры на лестничную площадку и позвал на помощь. Со слов очевидцев, кто-то из соседей накинул на ребенка одеяло и потушил огонь.

«Юного копейчанина госпитализировали с ожогами. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, родителей ребенка в роковой момент в квартире не было», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС напоминают, что опасные игры с огнем могут привести к большой беде. Многие дети по своей природе очень любопытны, активно познают мир, экспериментируют. Родителей просят по возможности не оставлять детей одних дома.