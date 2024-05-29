В Копейске 72‑летнюю женщину насмерть придавило деревом

Проводится доследственная проверка

Рядом с домом № 18 на улице Грибоедова в Копейске из-за шквалистого ветра дерево рухнуло прямо на 72-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 28 мая. Женщина в непогоду направлялась в свой частный дом.

«В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

В прошлом году в Карталах местная жительница припарковала Daewoo Matiz под дерево. От сильных порывов ветра дерево надломилось и упало как раз в момент, когда женщина возвращалась к автомобилю. У Daewoo повреждено лобовое стекло, а хозяйка попала в больницу с сотрясением мозга.

UPD: по факту гибели пенсионерки в Копейске возбуждено уголовное дело о халатности ( часть 2 статьи 293 УК РФ).