В Копейске 5‑летний мальчик попал под электросамокат

Виновник скрылся с места происшествия

В Копейске возбуждено уголовное дело после наезда электросамокатчика на ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

О травмировании пятилетнего сына в районе торгово-развлекательного комплекса «Слава» в соцсетях сообщила мать мальчика. Женщина рассказала, что ребенок ударился головой, а также после наезда не мог двигать рукой, ему потребовалась медицинская помощь. Виновник происшествия с места скрылся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователем выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.