В Копейске 26 малюток отправили в стационар без сопровождения взрослых

Прокуратура расценила это как нарушение детских прав

Прокуратура нашла нарушения в работе городской детской больницы Копейска, где проходили лечение маленькие дети-сироты. По закону их должен был сопровождать воспитатель, однако многие дети младше четырех лет лежали в больнице без взрослых. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Проверка показала, что с начала 2023 года по настоящее время в стационаре больницы проходили лечение 47 воспитанников городского Центра содействия семейному воспитанию младше четырех лет. При этом сопровождающим был обеспечен только 21 ребенок»,— отмечают в пресс-службе.

Это значит, что 26 маленьких детей лечились в стационаре без взрослых.

Ранее широкую огласку в СМИ получила история двухлетней девочки-сироты, которая попала в больницу без взрослых. Ребенок лежал в отдельной палате, двери в которую запирали. Другим пациентам общаться с девочкой не разрешали.

Прокуратура Копейска обязала руководителей Центра содействия семейного воспитания и больницы устранить нарушения — детей не будут госпитализировать без воспитателя.