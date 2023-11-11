В Копейске 20-летний автомобилист погиб, врезавшись в дерево

Парень не справился с управлением

В Копейске Челябинской области 20-летний автомобилист въехал в дерево. В результате ДТП он скончался, пассажира легковушки госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Копейску.

Авария произошла поздно вечером 9 ноября около дома № 52 на проспекте Победы. 20-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-211340», съехал с дороги и врезался в дерево. В результате водитель получил смертельные травмы. Пассажира авто — также 20-летнего парня — доставили в больницу с травмами.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.