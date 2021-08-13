В Копейске двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Мама малыша ненадолго отвлеклась

Сегодня, 13 августа, в Копейске ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчик выжил. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мама ребенка ненадолго отвлеклась, и мальчик вылез в открытое окно. С ним все в порядке. Ушибы незначительны», — рассказали в региональном полицейском главке.

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