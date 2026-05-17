В Копейске 18-летнего курьера мошенников задержали с поличным

Поймать подозреваемого полицейским помогла потерпевшая

В Копейске сотрудники полиции задержали 18-летнего курьера мошенников, который по указке работодателей забирал деньги у пожилых людей. Уже установлена причастность молодого человека к нескольким эпизодам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация о мошенничестве полицейским поступила от местной жительницы, которая ранее доверилась аферистам и потеряла крупную сумму. Женщина сообщила, что с ней снова связались неизвестные и потребовали передать оставшиеся 400 тысяч рублей якобы для декларирования.

Правоохранители разработали план задержания подозреваемого и проинструктировали пенсионерку. Когда курьер приехал за деньгами, его задержали. При обыске у парня нашли 470 тысяч рублей. Оказалось, ранее он забрал их у пенсионерки из Аши и не успел перевести на счета своих кураторов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшей жительнице Аши деньги вернули.