В Копейске 16‑летний студент отдал мошенникам 2,5 млн родительских рублей

Парня запугали ответственностью «за помощь террористам»

Юный житель Копейска отдал аферистам 2,5 миллиона рублей родительских сбережений, которые нашел в квартире под нажимом мошенников, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«Разработка» жертвы началась со звонка якобы представителя колледжа, где учится парень.

«Студенту сообщили о необходимости зарегистрироваться для прохождения теста и продиктовать код. Подросток открыл мессенджер, где пришел код от аккаунта с логотипом „Госуслуг“. После диктовки кода злоумышленник заявил, что теперь украдет его персональные данные, и повесил трубку», — рассказали в полиции.

Далее — по накатанной: уведомление о входе в учетную запись в мессенджере от аккаунта с логотипом «Госуслуг»; звонок от «сотрудника поддержки» портала с сообщением о несанкционированном входе, скачивании документов и попытках перевода денег на территорию недружественного государства; звонки от лжесотрудника Росфинмониторинга и «силовиков» с байкой, что от имени подростка деньги пытается вывести «террорист», находящийся в международном розыске.

«Испугавшись угроз уголовного преследования, несовершеннолетний написал расписку о неразглашении и сотрудничестве со следствием. Ему предложили принять участие в видеоконференции, в ходе которой попросили провести обыск квартиры, показать обстановку и поискать незадекларированные денежные средства. Подросток нашел сбережения родителей, 2,5 миллиона, на что собеседник сказал, что хранить дома более 50 тысяч рублей незаконно, и потребовал срочной декларации всех денег. Подростку велели положить сбережения в рюкзак, прикрыть вещами и передать „сотруднику“, который будет ждать на улице по указанному адресу», — рассказали в МВД.

В полицию обратилась мать обманутого студента. Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники полиции установили мужчину, который забрал рюкзак с деньгами. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к противоправному деянию.

Полиция напоминает: никогда не диктуйте коды из мессенджеров незнакомцам, не передавайте деньги под угрозами и сразу сообщайте о подозрительных звонках в правоохранительные органы.