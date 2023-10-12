В Копейске 14‑летний подросток на питбайке попал под колеса маршрутки

Мини-мотоцикл не предназначен для езды по дорогам общего пользования

На улице Международной в Копейске 59-летний водитель маршрутки при повороте налево не уступил дорогу 14-летнему школьнику на питбайке, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В результате ДТП подросток получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь», — уточнили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что мини-мотоциклы используются только в качестве спортивного инвентаря для тренировок по эндуро или мотокроссу в специально оборудованных местах, а не на общих дорогах.

Как ранее сообщал наш сайт, в Озерске мотоциклист врезался в дерево и погиб.