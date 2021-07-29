В Копейске 10‑месячный ребенок утонул в ванне

Его мать прибежала в поликлинику, однако малыша спасти не удалось

В копейскую поликлинику прибежала женщина с ребенком на руках. Она сообщил врачам, что малыш утонул в ванной и просила реанимировать его. Сообщение об этом сегодня, 29 июля, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Трагедия случилась накануне днем. Перепуганная женщина прибежала в поликлинику с малышом на руках. Она рассказала, что ее 10-месячный ребенок утонул в ванне.

По словам очевидцев, в поликлинику приехала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать ребенка на пеленальном столике на входе, однако спасти его так и не удалось.

«Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет», — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

СК на момент публикации комментариев не предоставил.