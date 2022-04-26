В Копейске женщина пойдет под суд за кражи в крупных сетевых магазинах

Обвиняемая, по версии следствия, похищала товар в течение четырех месяцев

Прокуратура Копейска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летней женщины. Ее обвиняют в краже и мелком хищении. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, неоднократно судимая женщина похищала продукты, алкоголь и косметику в сетевых магазинах города.

«Сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Всего дознанием установлено 18 эпизодов. Женщину будут судить по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»).