В Копейске из-за ливней затопило зоомагазин

Хозяин заверил, что никто из животных не погиб

Ливни, прошедшие в Челябинской области в минувшие выходные, затопили зоомагазин «Природа» в Копейске. Он работает много лет и находится в подвале на проспекте Славы, 6. Владелец магазина Антон Десятниченко сообщил ИА «Первое областное», что животные не погибли.

«Уходил в пятницу вечером, в субботу пришел в семь утра — все в воде. Раньше такого не было, выше 20 сантиметров вода никогда не поднималась. Сейчас откачиваем это все. Хомяки, крысы, кролики — их пришлось экстренно вывезти из магазина. Остались рыбки», — прокомментировал хозяин магазина.

На Челябинск в июле выпало 250% месячной нормы осадков.

