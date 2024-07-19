В колонию Копейска пытались доставить телефоны и наркотики

Подозреваемых задержали

Сотрудники оперативного отдела задержали рядом с ИК-6 в Копейске 25-летнего мужчину при попытке перебросить квадрокоптером на территорию колонии пять мобильных телефонов. Также пресечена попытка доставки на режимный объект 142 свертков с мефедроном. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

В отношении мужчины, пытавшегося передать телефоны, составлен административный протокол.

Мефедрон же обнаружили при досмотре передачи одному из заключенных. Свертки были упакованы в банку с тушенкой.

«Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков (статья 228 УК РФ)», — прокомментировали в ГУФСИН по региону.