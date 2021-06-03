В Кизильском районе во время пожара погиб 82-летний мужчина

Из дома эвакуировались 16 человек

Сегодня, 3 июня, в селе Кизильском в квартире во время пожара погиб 82-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение квартиры на втором этаже жилого дома. Из подъезда самостоятельно эвакуировалось 16 человек. В ходе тушения обнаружен погибший 82-летний мужчина.

Пожар на площади 30 кв. м ликвидирован. Жильцы вернулись в свои квартиры.

Для ликвидации пожара от МЧС было привлечено 11 человек и три единицы техники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.