В Кизильском районе бухгалтер пошла под суд за кражу 700 тысяч из зарплатного фонда детских садов

Женщина работала в местном отделе образования

Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего бухгалтера райотдела образования. Женщина обвиняется в хищении более 700 тысяч рублей, принадлежащих образовательным учреждениям, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным пресс-службы региональной прокуратуры, преступление было совершено в мае-декабре 2016 года. Следствие полагает, что бухгалтер начисляла деньги работникам пяти детских садов района, указывая в реестрах зачислений номера своих банковских счетов. Затем женщина для заметания следов внесла корректировки в программу.

На сегодня уже бывший бухгалтер обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Прокуратура еще в ходе предварительного следствия через суд обязала ее возместить причиненный бюджету района ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено Агаповским районным судом. Напомним, Кизильский суд был ликвидирован весной 2022 года.