В Кизильском районе 14‑летний подросток найден мертвым

СК проводит проверку

В Кизильском районе во дворе частного дома нашли тело восьмиклассника. По предварительным данным, подросток покончил с собой. Мальчик рос в многодетной благополучной семье, рассказала Первому областному информагентству уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Проводятся следственные действия для выяснения причин поступка мальчика. В школе его характеризовали хорошо, явных проблем в семье и со сверстниками у него не было. Я подключусь к реабилитационной работе с детьми и подростками, которые совершали попытки суицида. Все случаи будут подробно разобраны», — сказала Евгения Майорова.

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