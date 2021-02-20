В холодильном оборудовании арены «Трактор» нашли кустарные детали

В прокуратуре Челябинской области рассказали о найденных несоответствиях

В дополнительном холодильном оборудовании ледовой арены «Трактор» нашли комплектующие, выполненные кустарным способом. Сегодня, 20 февраля, прокуратура Челябинской области заявила о необходимости возбуждения уголовного дела по факту несоответствия рефрижератора техническим характеристикам, заявленным в госконтракте 2013 года.

«Производитель испарителей производства Италия, указанных в техническом задании, отрицает выпуск данной модели и серийного ряда. При этом на оборудовании приклеена информационная табличка, выполненная кустарным способом. Вместо заявленных в техническом задании вертикальных ресиверов производства Италии установлены горизонтальные ресиверы, не содержащие сведений о модели; маслоотделитель также не соответствует модели французского производителя, имеет характеристики иного производителя, перекрашен», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, вместо предусмотренных двух насосов производства Германии установлен насос производителя из Китая.

«На части холодильного оборудования механически удалены информационные таблички, содержащие надписи и маркировку, в связи с чем определить год выпуска, модель и производителя невозможно», — добавила Наталья Мамаева.

Выяснилось, что корректировка технического задания работ по модернизации холодильного оборудования не производилась, изменения объемов работ и их стоимости с заказчиком не согласовывались.

Ранее наш сайт сообщал, что материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, так как в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В августе 2019 года машина сломалась. Мы нанимали экспертов для ее ремонта и выяснили, что некоторые комплектующие не соответствуют заявленным характеристикам. Я уведомил контролирующие и правоохранительные органы. Машина была восстановлена этой организацией „Челябинскторгтехника-С“. Она сейчас работает. Если бы в августе 2019 года она не сломалась, никто бы не знал, из чего она сделана. Весь 2020 год правоохранительные органы занимались этой проблемой», — прокомментировал директор ОБУ «Ледовая арена „Трактор“» Денис Телих.