В Ханты-Мансийском автономном округе упал гидросамолет с двумя людьми

Пилот и пассажир погибли, на месте падения работает следственная группа

В 86 километрах от города Советского в Ханты-Мансийском автономном округе упал Гидросамолет с двумя людьми на борту. Авария произошла 16 сентября, самолет совершил твердую посадку в болотистой местности. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

В результате падения воздушное судно получило серьезные повреждения, а пилот и пассажир — мужчина и женщина — погибли. Сейчас следственная группа выясняет обстоятельства происшествия. Будет проверено техническое состояние самолета и действия пилота. После всех следственных мероприятий будет установлена виновность причастных лиц. Уже возбуждено уголовное дело.