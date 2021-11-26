В Кемеровской области в шахте 52 человека погибли, отравившись газом

Задержаны руководители предприятия

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочих и спасателей в шахте «Листвяжная». Задержаны трое фигурантов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Трагедия случилась накануне. В шахте «Листвяжная» началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся там рабочие задохнулись. Сначала стало известно о гибели 11 человек. К утру командир отряда кемеровских спасателей сообщил СМИ, что в шахте находятся тела 52 человек, шестеро из которых — спасатели. Поднять погибших на поверхность можно будет только после стабилизации температуры и концентрации метана.

По факту происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» шахтерам и спасателям.