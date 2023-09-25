В Катав‑Ивановском районе водитель «Лады» погиб после столкновения с лосем

В момент ДТП шофер не был пристегнут ремнем безопасности

Ранним утром 25 сентября в Катав-Ивановском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Лада-Гранта» врезался в вышедшего на дорогу лося, водитель погиб на месте, сообщает отдел ГИБДД по муниципалитету.



По данным полиции, авария произошла около 03:55 25 сентября. На данный момент установлено, что 23-летний водитель ехал из Чебаркуля в Татарстан, не выбрал безопасную скорость движения по ночной трассе и, главное, не пристегнул ремень безопасности. В результате столкновение с животным стало для молодого человека фатальным: ударившись о тушу лося, автомобиль изменил направление движения, протаранил дорожное ограждение и вылетел в кювет. Водитель выпал из салона.

Осмотр места показал, что лося после столкновения отбросило на 60 метров. Автомобиль проехал 135 метров от места аварии, машину обнаружили в 18 метрах от края дорожного ограждения. Эксперты ГИБДД полагают, что водитель имел бы шансы выжить, если бы не пренебрег техникой безопасности и воспользовался ремнем.