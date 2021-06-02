В Катав-Ивановском районе полицейские изъяли нелегальный товар на 1,7 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела

В Катав-Ивановском районе полицейские нашли на территории частного дома более 10 тысяч немаркированных пачек сигарет и 570 бутылок алкоголя. Возбуждены уголовные дела, сообщили сегодня, 2 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого превышает 1,7 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 5, п. «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»).

Максимальные санкции по данным статьям предусматривают лишение свободы на срок до трех, шести и четырех лет соответственно.

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.