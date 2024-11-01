В Катав-Ивановском районе оторвавшийся прицеп устроил ДТП

Пострадали два человека

Госавтоинспекция Катав-Ивановского района устанавливает обстоятельства массовой аварии на трассе М-5 «Урал», в которой пострадали два человека.

Инцидент произошел на 1659-м километре автодороги вечером в четверг, 31 октября.

«По предварительным данным, прицеп, где грузом был второй прицеп, во время движения оторвался от автомобиля „Соболь“ и вылетел на встречку. Там по касательной задел грузовик и от удара отлетел в свой же „Соболь“, а потом во встречную „Ладу-Приору“», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадали двое мужчин в легковушке — 40-летний водитель и его 43-летний пассажир госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.