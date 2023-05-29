В Катав-Ивановске женщину отправили в колонию за смерть двух пассажиров в ДТП

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Сегодня, 29 мая, Катав-Ивановский городской суд вынес приговор 38-летней женщине. Ее признали виновный в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух пассажиров (пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, авария произошла около 12:30 6 августа прошлого года. 38-летняя женщина, которая получила водительские права в июне этого года, села пьяной за руль, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Машина перевернулась. В результате смертельные травмы получили пассажиры «Рено» — 36-летний и 33-летний мужчины.

«Суд назначил виновной наказание в виде восьми лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также она лишена права управления авто на 2 года и 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.

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