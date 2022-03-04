В Катав-Ивановске женщину осудили за убийство новорожденного ребенка

Виновная оставила младенца умирать в холодных сенях

Катав-Ивановский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней женщины. Она признана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что женщина родила мальчика весной прошлого года в частном доме. После этого она завернула младенца в простыню, накрыв и голову, чтобы ограничить доступ кислорода. Мать уложила завернутого ребенка в картонную коробку и вынесла в холодные сени на три дня, а потом захоронила уже мертвого малыша на городском кладбище.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Подсудимая утверждала, что мальчик родился мертвым, однако судебно-медицинская экспертиза опровергла это.

«Приговором Катав-Ивановского городского суда с учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия троих малолетних детей виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.