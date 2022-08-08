В Катав-Ивановске заключили в СИЗО женщину, устроившую пьяное смертельное ДТП

В аварии погибли два пассажира

Катав-Ивановский городской суд избрал меру пресечения 38-летней местной жительнице, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельное ДТП. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 6 октября», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, авария произошла около 12:30 6 августа. 38-летняя женщина, которая получила водительские права в июне этого года, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Машина перевернулась. В результате смертельные травмы получили пассажиры «Рено» — 36-летний и 33-летний мужчины.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).