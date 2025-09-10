В Катав‑Ивановске вынесли приговор мужчине, хранившему на балконе тело убитой подруги

Его отправили в колонию особого режима

Жителю Катав-Ивановска, который убил сожительницу и спрятал ее тело на балконе среди хлама, вынесли приговор, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено в 2022 году, в период с 24 февраля по 1 марта, в одном из домов на улице Советской. Сожители повздорили, в ходе конфликта подсудимый жестоко избил потерпевшую.

«Мужчина нанес не менее 58 ударов руками, ногами и предметами мебели по туловищу и голове 56-летней женщины. От полученных телесных повреждений жертва скончалась на месте. После чего осужденный завернул тело в ковер и вынес на балкон своей квартиры».

Женщины хватилась мать, которая 22 марта 2022 года обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участковый уполномоченный сразу принял решение проверить на причастность знакомого потерпевшей.

«Тот уверял, что подруга уехала и он не знает, как с ней связаться. Однако, увидев в квартире захламленный балкон, полицейский заподозрил, что мужчина вводит его в заблуждение, решил все проверить и обнаружил тело», — рассказали в ведомстве.

Далее благодаря слаженной работе со следователями вина задержанного была полностью доказана. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет в колонии особого режима.