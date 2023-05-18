В Челябинской области возле железнодорожных путей загорелся лес

Огонь охватил и деревянное здание

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Сегодня, 18 мая, в поселке Вязовая под Усть-Катавом возле железнодорожного переезда загорелся лес. Горит трава и деревянное здание. Сообщение об этом подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области.



«Силы МЧС уже работают на тушении», — прокомментировали в ведомстве.

В ГУ лесами по Челябинской области информацию предоставят позднее.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что только в начале мая в регионе потушили 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. На территории области запустили беспилотники для фиксации термоточек. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют каждый день. Их ждут внушительные штрафы до 800 тысяч рублей.

