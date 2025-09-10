В Катав-Ивановске возбудили уголовное дело за заселение дома без удобств

В новостройке отсутствует отопление и горячая вода

Администрация Катав-Ивановского городского поселения ввела в эксплуатацию многоквартирный дом без отопления и горячей воды. На неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Жители дома № 1 по улице Ленина обратились на личный прием к прокурору Челябинской области. Они рассказали, что жильцов заселили без заключения договора со специальной ресурсоснабжающей организацией. Из-за отсутствия документов, дом не могут обеспечить отоплением и горячей водой.

Застройщик самовольно подключил десятиэтажку к газовой котельной. Прошлую зиму жильцы провели без горячей воды, с перебоями работало и отопление.

«С учетом того, что акты о подключении застройщиком не получены, эксплуатирующая котельную организация не определена, тарифы не установлены, решение о вводе дома в эксплуатацию со стороны органа местного самоуправления являлось преждевременным. Сложившая ситуация создает реальную угрозу необеспечения жителей дома горячей водой и теплоснабжением», — говорят в ведомстве.

Идет следствие. В адрес застройщика и властей внесены представления о принятии незамедлительных мер по организации водо- и теплоснабжения.