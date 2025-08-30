В Катав-Ивановске возбудили дело после порчи отремонтированного за 25 млн котла

Сотрудники МУПа не провели необходимые пусконаладочные работы

В Катав-Ивановске расследуется уголовное дело о халатности с причинением крупного ущерба из-за порчи отремонтированного котла в отопительный сезон 2024/2025, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что 4 марта в котельной «Центральная» сотрудники МУПа запустили недавно отремонтированный паровой котел, не наладив его работу. В результате он вышел из строя из-за перегрева. Бюджету Катав-Ивановска причинен ущерб в размере 25,6 миллиона рублей — столько было потрачено на ремонт котла.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.