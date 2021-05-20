В Катав-Ивановске в отделе полиции скончался раненный шампуром мужчина

Травму нанесла его супруга





В отделе полиции в Катав-Ивановске от ранения скончался мужчина. Выяснилось, что рану нанесла шампуром жена. Информацию об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, мужчина приходил в полицию, чтобы получить заключение по своему делу, и внезапно умер в коридоре.

«Незамедлительно на место была вызвана бригада скорой помощи. В ходе оказания реанимационных мероприятий медицинскими работниками констатирована смерть гражданина», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В следственном комитете сообщили, что погибший ходил с ранением шесть дней.

«Ему стало плохо в отделе полиции 18 мая. Выяснилось, что рану он получил 12 мая и в течение всех этих дней за помощью мужчина не обращался», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выяснилось, что потерпевшего шампуром в область живота ударила супруга. Женщина признала вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).