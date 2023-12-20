В Катав-Ивановске установили личность женщины, привязавшей далматинца в лесу

Животное скончалось

Оперативники установили личность женщины, которая привязала собаку в лесу и оставила умирать, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлена предполагаемая подозреваемая. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным ИА «Первое областное», далматинца еще в октябре привязала хозяйка.

О жестоком поступке в социальных сетях рассказали очевидца. В комментариях к посту владелица далматинца писала, что не имеет никакого отношения к инциденту. Тем не менее местные жители рассказывают, что пес постоянно находился на улицах города один в поисках еды. Горожане неоднократно просили хозяйку следить за собакой и даже предлагали пристроить далматинца в добрые руки.