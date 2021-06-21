В Усть-Катаве разыскивают пропавшую 87‑летнюю пенсионерку

Предположительно, женщина отправилась за ягодами

Полиция и спасатели продолжают поиски 87-летней женщины, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы по Челябинской области.

Пенсионерка пропала накануне, 20 июня. Женщина проживала в квартире одна. Ее дочь пришла в гости и не обнаружила мать дома. Жительница Усть-Катава обратилась в полицию. К поискам подключился отряд областной ПСС. Предположительно, женщина ушла собирать ягоды на склонах горы Топорино.

«На квадроцикле и пешим ходом спасатели обследовали тропы, дорожки, лесной массив на склонах и в окрестностях горы — без результата. Поиск пожилой женщины продолжается», — рассказали в пресс-центре ПСС.

В минувшие выходные помощь понадобилась и 42-летней туристке. Женщине стало плохо во время похода в национальном парке «Таганай». Пострадавшую с признаками отравления спасатели доставили в Кусу, где ей была оказана медицинская помощь.

Спасатели Миасского отряда в выходные нашли в лесу заблудившуюся 64-летнюю женщину.

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UPD: в пресс-центре Поисково-спасательной службы сообщили, что пенсионерку сегодня нашли живой. В видимой медицинской помощи она не нуждается.