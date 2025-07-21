В Катав-Ивановске отправили в колонию виновника аварии с 4 погибшими

Жертвами лобового столкновения стали супруги с тремя детьми

В Катав-Ивановске вынесли приговор 21-летнему жителю Усть-Катава, по вине которого в ДТП разбились пять человек, причем четверо — насмерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, трагедия разыгралась в марте 2024 года на автодороге Усть-Катав — Орловка. Обгоняя попутное транспортное средство, водитель Hyundai не учел, что трасса обледенела, выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-21102, в салоне которого находилась семья с тремя детьми. В результате лобовой аварии супруги и двое детей погибли на месте, шестилетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев. Он взят под стражу в зале суда.

Прокуратура даст оценку законности вынесенного приговора.