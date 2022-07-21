В Катав-Ивановске обокрали приют для животных и выпустили питомцев

Полиция разыскивает виновных лиц

В Катав-Ивановске в ночь на четверг, 21 июля, обокрали приют для бездомных животных. Информация о незаконном проникновении и понесенных потерях появилась сегодня на стене сообщества зверинца «ВКонтакте». Злоумышленники из приюта вынесли мясо, рыбу, корм для животных, а после этого открыли все клетки и скрылись.

«Выпустили всех животных. Большей частью остались дома, бродят вокруг приюта, отлавливаем. Но есть и те, кто ушел. Соседи ночью слышали сильный лай, видели, что окно вскрыли, но, видимо, хлопали в ладоши от радости. Мы обнаружили только утром», — пишут волонтеры в соцсети.

Часть питомцев уже отловили и вернули в приют, остальных продолжают искать.

«Инцидент зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства, ведется поиск виновных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ („Кража“. — Прим. ред.)», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника Первого областного информагентства, дверь в приют открыли «родным» ключом. Возможно, это были бывшие работники.