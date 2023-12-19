В Катав-Ивановске неизвестные привязали далматинца к дереву и оставили умирать в лесу

Полиция проводит проверку

В лесу в Катав-Ивановске очевидцы нашли мертвого пса, привязанного на короткий поводок к дереву, сообщили Первому областному информагентству местные жители. Сообщение о жестокой выходке пользователи опубликовали и в соцсетях.

Житель города пишут, что часто видели собаку на улицах и неоднократно обращались к хозяйке с просьбой внимательнее следить за животным и даже предлагали пристроить далматинца в хорошие руки.

«Сколько он скитался, бедный. Я писала владельцам, что помогу найти хозяина нормального, у которого собака будет жить достойно, а не бегать по городу в поисках еды. И вот все-таки убили пса», — написала Светлана Нигаматулина.

По предварительным данным, далматинца привязали живым. На его лапах следы крови — пес пытался выбраться из петли.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку из окна на глазах 10-летней дочери.