В Катав-Ивановске на пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

Двое ее братьев и родители спаслись

Минувшей ночью, 19 марта, в Катав-Ивановске на улице Малой Юрюзанской загорелся частный дом, в котором проживала семья с тремя детьми. Родители и двое мальчиков успели эвакуироваться. Восьмилетняя девочка погибла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Родители и мальчики 13 и 10 лет успели эвакуироваться, дети получили травмы и доставлены в больницу. При тушении обнаружена погибшая восьмилетняя девочка»,— уточнили в ведомстве.

Причину ЧП устанавливают сотрудники отделения дознания. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.