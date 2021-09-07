В Катав-Ивановске экс‑полицейский пойдет под суд за превышение полномочий

Инспектор ДПС отпустил водителя-бесправника

Заместитель прокурора региона направил в суд обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый, находясь на рабочем месте, остановил автомобиль «Мерседес» на трассе М-5 «Урал». Мужчина находился за рулем иномарки без прав. Более того, как выяснилось позже, он никогда и не получал водительское удостоверение, поскольку ему было запрещено управлять автомобилями из-за психического заболевания. Однако экс-инспектор отпустил мужчину и не составил протокол.

«Собственник машины находился в это время в салоне в состоянии алкогольного опьянения. „Мерседес“ не был застрахован», — рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»). Расследование окончено, материалы переданы в Катав-Ивановский городской суд.