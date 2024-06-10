В Каслях женщина пойдет под суд за истязание падчерицы

Школьницу систематически избивали

В Каслинский городской суд поступило уголовное дело 28-летней местной жительницы. Ее обвиняют в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью (статьи 117 УК РФ, 118 УК РФ). Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в течение года из неприязни избивала 13-летнюю падчерицу. Во время ссоры в феврале мачеха с силой схватила школьницу за волосы и дернула вниз, отчего девочка упала на руку и получила закрытый перелом плечевой кости.

«В настоящее время несовершеннолетняя находится в социальном учреждении», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске женщина получила условный срок за истязание пасынка.