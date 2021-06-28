В Каслях сотрудника колонии подозревают в содействии побегу заключенного

Решается вопрос о предъявлении обвинения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора ИК № 21 в Каслях. Его подозревают в помощи заключенному по организации побега. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, 26 июня подозреваемый разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении. При этом инспектор не закрыл производственное помещение, через которое осужденный вскоре сбежал. Также известно, что ранее подозреваемый передал беглецу телефон и 40 тысяч рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. Осужденный, совершивший побег, задержан», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В отношении сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.