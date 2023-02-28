В Каслях сотрудника колонии осудили за взятки от заключенных

Виновного отправили в колонию общего режима

Каслинский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК № 21. Он признан виновным в получении взяток от заключенных, превышении полномочий и пособничестве в покушении на приобретение наркотиков (статьи 291.2 УК РФ, 290 УР РФ, 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Подсудимый занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными. В период с июня по сентябрь 2021 года за деньги он неоднократно проносил для заключенных мобильные телефоны и татуировочные машинки.

«В октябре 2021 г. он был задержан при попытке проноса двух сотовых телефонов, наркотического средства и лекарственных препаратов. Общая сумма полученных взяток составила свыше 30 тысяч рублей»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на 2 года 6 месяцев. Осужденный должен выплатить штраф 90 тысяч рублей.