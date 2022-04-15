В Каслях разыскивают 10‑летнюю девочку

Елена Харькова не вернулась домой из школы

В городе Касли Челябинской области разыскивают 10-летнюю Елену Харькову. Она пропала накануне вечером. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Девочка должна была вернуться домой из школы.

«Рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза голубые. Была одета в голубую куртку, черные юбку и брюки, серые ботинки и коричневую шапку. Девочка ушла из дома с сиреневым школьным портфелем», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены, просят позвонить по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52 или обратиться в любой отдел полиции.

UPD: В ГУ МВД РФ по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что девочку нашли в городе, она жива.