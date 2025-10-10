В Каслях огласили приговор наркодилеру из Екатеринбурга, задержанному с 8 кг «синтетики»

На «дело» он для прикрытия прихватил с собой жену и ребенка

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника межрегиональной наркоОПГ, 34-летнего жителя Екатеринбурга, который летом этого года был задержан в лесном массиве с крупной партией синтетического наркотика, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что в июне текущего года подсудимый, получив от сообщника координаты тайника, взял с собой для прикрытия жену и дочь и выехал на территорию Каслинского района, где в лесу извлек из тайника 8 кг мефедрона. На месте преступления подсудимый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.