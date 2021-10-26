В Каслях из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 10 человек

В подъезде загорелся утеплитель

В Каслях жители многоэтажного дома почувствовали запах дыма, идущий из подъезда, и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие спасатели обнаружили в задымленном подъезде горящий утеплитель, сообщили в пресс-службе восьмого поисково-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло 24 октября в одном из домов по улице Лобашова. Прибыв на вызов, сотрудники 60-й пожарно-спасательной части выяснили, что на первом этаже горит утеплитель.

«Возгорание было ликвидировано за считанные минуты. Для предотвращения угрозы отравления угарным газом с 4-го и 5-го этажей были эвакуированы 10 человек, из них двое детей. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Что стало причиной возгорания, предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.

Напомним, в минувшее воскресенье в Красноармейском районе загорелся частный жилой дом. Пламя быстро охватило здание, и проживающая в доме пожилая женщина из-за ограниченных возможностей здоровья не смогла выйти из горящего помещения и погибла.