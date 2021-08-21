В Каслях энергетики пойдут под суд за смерть мальчика от удара током

Двух сотрудников обслуживающей компании обвиняют в халатности

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух работников компании ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», по вине которых погиб ребенок из-за незапертой трансформаторной будки, сообщили накануне, 20 августа, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что в период с марта по июнь 2020 года обвиняемые, являясь сотрудниками производственного отделения «Центральные электрические сети», которое является филиалом ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», не выполнили свои обязанности по содержанию и безопасной эксплуатации трансформаторной подстанции. В результате дверь будки № 42, расположенной на площади Революции, 17а, оказалась открытой. 9-летний ребенок, играя с друзьями, беспрепятственно вошел туда и получил удары током. Позже мальчик скончался.

«Каслинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух работников филиала ОАО „МРСК Урала“ — „Челябэнерго“, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ („Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека“). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, после инцидента энергетики «Челябэнерго» создали специальную комиссию, которая установила, что подстанция оказалась открытой из-за взлома неизвестными.