В Каслях детский сад выплатит компенсацию получившему травму ребенку

Четырехлетний мальчик получил ушиб головы

Прокуратура провела проверку по обращению жительницы Каслей, четырехлетний сын которой получил ушиб головы в детском саду. К ответственности привлекли сотрудников дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Заведующей детским садом внесено представление, помощника воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее причинение вреда воспитаннику.

«Кроме того, в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда, причиненного малолетнему ребенку в результате полученной травмы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Каслинским городским судом с дошкольной образовательной организации взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.