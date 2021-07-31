В Каслинском районе загорелся деревянный жилой дом

Спасатели работали на месте ЧП несколько часов

Накануне утром, 30 июля, в селе Огневское Каслинского района загорелся частный жилой дом. О пожаре спасателям по номеру 112 сообщили хозяева дома, рассказали в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Сообщение о пожаре на улице Ленина спасателям поступило в 03:34. На место ЧП выехали сотрудники 60-й пожарно-спасательной части и силы и средства пожарной части № 250. Прибыв, специалисты установили, что горят деревянный дом и хозяйственные постройки на площади 60 квадратных метров. Убедившись, что в доме никого нет, пожарные приступили к работе.

«В 03:54 произведена локализация. Ликвидировать открытое горение сотрудникам пожарной охраны удалось лишь в 04:31. Для предотвращения повторного воспламенения была произведена проливка и разбор конструкций, окончание работ в 07:25 минут. Угрозы рядом стоящим домам нет»,— уточнили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники отделения дознания устанавливают причины пожара.