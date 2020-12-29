В Каслинском районе в ДТП погиб 78-летний пенсионер

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД

Накануне вечером в Каслинском районе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из участников движения скончался на месте происшествия. Подробнее ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла 28 декабря около 18:30 на 126 километре региональной автодороги на подъезде к Екатеринбургу. 78-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Шкода Октавиа», въехал в движущийся впереди попутно грузовик «Мерседес» с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель „Шкоды“ скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Судя по страшным кадрам, удар был довольно сильным: легковой автомобиль смяло почти до половины. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто является виновником ДТП.