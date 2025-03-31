В Каслинском районе предотвращено мошенничество на пять миллионов рублей

Банк заморозил подозрительный перевод

71-летний житель поселка Вишневогорск в Каслинском районе, поверив звонкам мошенников, пытался перевести свои сбережения на «безопасный» счет, якобы для защиты от угрозы. Однако бдительные сотрудники банка заблокировали транзакцию на пять миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Несмотря на то, что пенсионер ранее участвовал в профилактической беседе о мошенничестве, он поддался давлению злоумышленников, которые убедительно имитировали представителей различных ведомств. Полиция возбудила уголовное дело (статья 159 УК РФ).

Правоохранительные органы продолжают сотрудничать с банками для пресечения подобных преступлений и призывают граждан быть бдительными: при любых подозрительных звонках, связанных с финансовыми операциями, немедленно прерывайте разговор. Никто из представителей банков, правоохранительных или государственных органов не будет звонить с подобными требованиями.

Как ранее сообщал наш сайт, банки вернут жителям Челябинской области деньги, переведенные на счета мошенников из черного списка ЦБ РФ.